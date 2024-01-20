Volkswagen показала обновлённый Golf на эскизах

Volkswagen запланировала премьеру обновленного хетчбэка Golf восьмого поколения (Golf MK8.5) на 30 января, а сейчас компания опубликовала эскизы, демонстрирующие дизайн модели. Причем на этих картинках показан Golf GTI, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Автомобиль получил передний бампер с большим воздухозаборником, светодиодную перемычку между фарами, искусно замаскированные патрубки выхлопной системы и большие колеса. Эти изображения расходятся с реальными фото Golf, но, с другой стороны, далеко не факт, что в объективы фотошпионов попадала именно "подогретая" версия GTI.

Интерьер машины будет переработан: автомобиль получит медиасистему с крупным экраном как у новых Volkswagen Tiguan и Passat, а также впервые для авто Volkswagen появится голосовой помощник на базе ChatGPT. Позже такую систему внедрят в другие модели Volkswagen.

Моторная гамма Golf MK8.5 достанется от нынешнего Golf MK8. В Европе базовые версии сохранят механическую коробку передач, но Golf GTI и Golf R будут обходиться исключительно фирменным "роботом" DSG.

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