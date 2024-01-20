Volkswagen показала обновлённый Golf на эскизах

Volkswagen запланировала премьеру обновленного хетчбэка Golf восьмого поколения (Golf MK8.5) на 30 января, а сейчас компания опубликовала эскизы, демонстрирующие дизайн модели. Причем на этих картинках показан Golf GTI, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Volkswagen показала обновлённый Golf на эскизах. Golf MK8.5 сохранит механическую коробку передач и получит голосовой помощник на базе ChatGPT

Автомобиль получил передний бампер с большим воздухозаборником, светодиодную перемычку между фарами, искусно замаскированные патрубки выхлопной системы и большие колеса. Эти изображения расходятся с реальными фото Golf, но, с другой стороны, далеко не факт, что в объективы фотошпионов попадала именно "подогретая" версия GTI.

Интерьер машины будет переработан: автомобиль получит медиасистему с крупным экраном как у новых Volkswagen Tiguan и Passat, а также впервые для авто Volkswagen появится голосовой помощник на базе ChatGPT. Позже такую систему внедрят в другие модели Volkswagen.

Volkswagen показала обновлённый Golf на эскизах. Golf MK8.5 сохранит механическую коробку передач и получит голосовой помощник на базе ChatGPT

Volkswagen показала обновлённый Golf на эскизах. Golf MK8.5 сохранит механическую коробку передач и получит голосовой помощник на базе ChatGPT

Моторная гамма Golf MK8.5 достанется от нынешнего Golf MK8. В Европе базовые версии сохранят механическую коробку передач, но Golf GTI и Golf R будут обходиться исключительно фирменным "роботом" DSG.

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