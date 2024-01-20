Автомобили BMW будут собирать человекоподобные роботы

Робототехнический стартап Figure сообщил о подписании партнерства с BMW Manufacturing. В рамках сотрудничества двух компаний BMW начнет использовать человекоподобных роботов Figure на своем североамериканском заводе в Спартанбурге (штат Южная Каролина). Это первая коммерческая сделка, подписанная Figure с момента создания компании в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам Бретта Адкока (Brett Adcock), генерального директора Figure, сначала на производстве начнут использовать небольшое количество роботов. Если будут достигнуты целевые показатели производительности труда, их количество увеличат. Роботы будут интегрированы в производственные процессы в различных цехах - кузовном, обработки листового металла, на складе. Предварительно машины пройдут обучение посредством тренировки нейросетей: ИИ многократно покажут процессы, которые впоследствии будет выполнять робот. По завершении процесса тренировки машины будут работать автономно. "Мы разработали робота так, чтобы он был безопасен для находящихся рядом людей", - сказал Адкок.

Если эксперимент окажется удачным, то впоследствии человекоподобные роботы Figure появятся и на других заводах BMW.

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