Ford показал новый дрэгстер Mustang Dark Horse

Ford показал новый дрэгстер под названием Mustang Dark Horse - этот автомобиль создавался специально для национальных соревнованиях по дрэг-рейсингу, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

На самом деле у Ford есть серийный: машина 2024 года оснащается 5,0-литровым V8 и выдает 500 л.с. при 7250 об/мин. Но показанный на этих картинках Mustang Dark Horse - совсем другой автомобиль: у него двигатель объёмом около 8,2 литра с особой системой впрыска. В качестве топливной смеси используется нитрометан. Мощность системы - около 10 тыс. лошадиных сил. Классическое расстояние в четверть мили такой Mustang Dark Horse "пролетает" за 4 с, успевая развить скорость под 500 км/ч.

Создавая эту машину, инженеры особо позаботились об аэродинамике, что хорошо заметно по утопленным колесам и большому антикрылу сзади.

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