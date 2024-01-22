Chery выпустила уже более миллиона автомобилей Jetour

Компания Chery официально сообщила о том, что с конвейера сошел миллионный автомобиль Jetour, на что ушло 65 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Официальные модели, которые в настоящее время продаются под брендом Jetour Motors, включают Traveler, серию Dasheng, серию X90, серию X70 и Shanhai L9 . Среди них Shanhai - новая серия электромобилей. Jetour Motors также планирует выпустит серию городских кроссоверов Yueye, серию хардкорных внедорожников и серию пикапов.

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