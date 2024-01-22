Владельцы Tesla Cybertruck разочарованы
Пользователь форума владельцев Cybertruck поделился своим опытом от использования Cybertruck, на котором он проехал уже более 16 000 км, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Он заявил, что в целом Cybertruck удобен в использовании, но его запас хода и скорость зарядки разочаровывают. На текущий момент при полной зарядке Cybertruck может проехать всего до 330 км, а если батарея заряжена на 80%, то запас хода составит около 263 км.
Из 16 000 км 70% были пройдены по шоссе, а остальные 30% - по городским дорогам, включая одну длительную поездку протяженностью более 2400 км. Среднее потребление энергии после 9944 миль составило 599 Вт•ч/милю. Показатель энергопотребления на приборной панели составлял всего 290 Вт•ч/милю при консервативном вождении по городским дорогам, а иногда взлетал до 900 Вт•ч/милю на шоссе.
Владельцы Cybertruck подтверждают, что зарядная система работает очень медленно, и для полной зарядки может потребоваться два часа (на станциях быстрой зарядки). При зарядке дома автовладельцы обычно устанавливают лимит зарядки на уровне 90%. При использовании настенного зарядного устройства Tesla третьего поколения, заряжающегося током 32 или 48 А, для полной зарядки требуется 8-14 часов.
Данные владелец также столкнулся с некоторыми проблемами, например, когда главный экран стал черным при низком заряде батареи, что потребовало отправки на эвакуаторе в сервисный центр Tesla для ремонта. Кроме того, "сейф" в грузовом отсеке не является водонепроницаемым, а шум при езде оказался слишком громким.
Среди положительных моментов: звуковая система оказалось "отличной", также хвалят такие моменты, как вентиляция сидений, видимость дороги, управляемость, ускорение, скорость автомобиля и системы электронного управления.
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