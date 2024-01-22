Представлен Electric House Yue 01

Компания Electric House представила свой полностью электрический мини-электромобиль под названием Yue 01, который стоит от 8300 до 11000 долларов. Покупателям предлагают шесть моделей с запасом хода 251 км и 335 км. В ближайшее время также появится модель с запасом хода 408 км, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Yue 01 - второй автомобиль, выпущенный Electric House после мини-электромобиля Young Guangxiaoxin, выпущенного в августе 2021 года, по цене от 9 400 до 10 300 долларов. Это 5-дверный 4-местный мини-электромобиль, который имеет размеры 3750 х 1655 х 1550 мм и колесную базу 2415 мм. Автомобиль оснащен 15-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава и имеет двухцветный дизайн экстерьера.

В кабине установлен центральный экран управления диагональю 10,1 дюйма, 7-дюймовая ЖК-панель приборов, двухспицевое рулевое колесо и круглые воздухозаборники для кондиционирования воздуха. Количество физических кнопок минимально. На центральной консоли есть поворотная ручка переключения передач, площадка для беспроводной зарядки и два подстаканника.

В оснащение входят бесключевой доступ, дистанционный запуск, дистанционное управление, OTA-обновления, распознавание голоса и расширенные возможности помощи при вождении, включая адаптивный круиз-контроль и автономную парковку, которые реализуются с помощью двух ультразвуковых радаров.

Быстрая зарядка от 30% до 80% занимает 30 минут.

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