Mercedes-AMG CLA заметили в ходе зимних тестов в Швеции

В этом месяце Mercedes продемонстрировал четырехдверное купе Mercedes-AMG CLA на выставке CES, а теперь реальный автомобиль заметили в ходе зимних тестов в Швеции, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Хотя концепт 2023 года был строго электромобилем, платформа CLA, на которой появятся два внедорожника CLA и шутинг-брейк, может работать с электрическими и бензиновыми трансмиссиями. Отсутствие решетки радиатора и выхлопных труб, а также заверения фотографа-шпиона в том, что седан не издает никакого шума, подтверждают, что это электромобиль. А тот факт, что снег гребут все четыре колеса, означает, что он полноприводный, как и следовало ожидать от AMG.

Стандартный новый CLA должен соответствовать электрическому запасу хода шоу-кара CLA в 750 км в оптимальной конфигурации и иметь возможность заряжаться при мощности 250 кВт благодаря своей 800-вольтовой архитектуре. Однако варианты AMG не будут отличаться таким запасом хода из-за их большей мощности, более толстых шин и большей снаряженной массы.

Ожидается, что в этом году Mercedes представит серийную версию обычного CLA с одномоторной трансмиссией.

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