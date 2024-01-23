FAW объявил скидки на свой популярный кроссовер

Китайская компания FAW объявила снижение стоимости кроссовера Bestune T77. Максимальный размер скидки составляет 280 тыс руб. Об этом сообщила пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за автомобиль



Bestune T77 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с. У машины 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Длина кроссовера составляет 4525 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1615 мм. Размер колесной базы составляет 2700 мм. Дорожный просвет автомобиля - 180 мм.



Что внутри



В салоне у Bestune T77 установлены интеллектуальный круиз-контроль, ассистент управления дальним светом, а также интегрированные спортивные сиденья, панорамная крыша с люком, мультифункциональный трехспицевый руль с кожей Nappa, мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

Стоимость машины



Кроссовер стоит от 2 млн 864 тыс. руб. При этом с учетом максимальной скидки автомобиль можно приобрести за 2 млн 584 тыс. Ее получить возможно при условии участия в программе трейд-ин и сдачи автомобиля FAW. Прямая скидка при этом составляет 200 тыс. руб.





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