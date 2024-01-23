Porsche Cayenne 2026 уже тестируется

Porsche наконец представит полностью электрический Macan на этой неделе, однако инженеры фирмы уже заняты разработкой старшего брата этой модели - электрического Cayenne, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Фотографы-шпионы carscoops засняли модель на тестировании в Швеции, при этом пока что программа электрического Cayenne находится на такой ранней стадии, что у Porsche еще нет готовых прототипов, и вместо этого используется Macan EV в качестве мула.

Как и Macan EV, следующий Cayenne будет построен на электрической платформе PPE VW Group и будет продаваться вместе с нынешним Cayenne с двигателем внутреннего сгорания, который недавно был модернизирован, получив большую мощность, улучшенное шасси и более современный интерьер. Грубо расширенные крылья этого мула подтверждают, что Cayenne будет иметь гораздо более широкую колею, чем Macan, и, конечно же, колесная база будет длиннее, хотя в салоне останется пять мест.

Ожидается, что в 2027 году компания Porsche порадует поклонников и представит свой флагманский семиместный электрический внедорожник - в настоящее время он проходит под кодовым названием K1. Автомобиль будет располагаться над Cayenne.

Если же вам подходит версия с пятью местами, то Cayenne EV будет готов, скорее всего, к концу следующего года или началу 2026 года, добавляет carscoops.

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