Мощный и экономичный Tank 700 готов к выходу

Tank 700 в специальной версии представили в Китае под конец прошлого года. Тот автомобиль получился уж очень дорогим - цена составила почти 100 тыс. долларов. Сейчас на рынок КНР готовится выйти стандартная версия Tank 700, объявлена дата начала предпродаж: 30 января. Цены пока не опубликованы, но по предварительным данным за машину попросят около 70 тыс. долларов.

На этих фото показана обычная версия внедорожника. Из особенностей внешнего вида - частично бронзовая окраска бамперов и горизонтальные планки, разделяющие противотуманные фары и фонари. Выглядит оригинально. Несмотря на форму фар, внутренний элемент практически круглый, чем обеспечивается схожесть с фарами Mercedes-Benz G-класса. Да и в целом по форме кузова видно, кому Tank 700 пытается подражать.

Габариты машины - 5113 х 2061 х 1952 мм, колесная база - 3000 мм. То есть он заметно крупнее и обычного G-класса, и того же TLC 300.

Оформленный красным интерьер c замшевым потолком выглядит "дорого-богато", но не факт, что и в самой простой модели серии он будет таким. В оснащении машины пять экранов, из них три на передней панели (цифровая приборная панель, экран медиасистемы и проекционный).

Tank 700 является гибридом, и других вариантов (пока) не предусмотрено. Силовая установка построена на базе 3,0-литрового мотора V6 и выдает 523 л.с. В состав силовой установки входит 9-ступенчатый "автомат". Есть честный полный привод с блокировками переднего и заднего дифференциалов и понижающим рядом в трансмиссии.

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