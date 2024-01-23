Tesla перевела автопилот FSD на «сквозные нейронные сети»

Tesla начала распространение обновления FSD Beta v12, которое должно представит то, что генеральный директор Илон Маск назвал "сквозными нейронными сетями" (end-to-end neural nets), передает Day.Az со ссылкой на electrek.

Самое большое отличие от предыдущих версий системы автопилота FSD заключается в том, что управление транспортным средством теперь будет осуществляться нейронными сетями, а не кодироваться программистами.

"FSD Beta v12 обновляет стек управления городскими улицами до единой сквозной нейронной сети, обученной на миллионах видеоклипов, заменяя более 300 тысяч строк явного кода C++", - заявили в Tesla.

Это означает, что поведение автомобиля, как и его система компьютерного зрения теперь будут работать под управлением системы искусственного интеллекта, а не определяться заранее прописанным кодом. Когда Tesla впервые представила Full Self-Driving, автопроизводитель заявил, что именно такой подход и будет, но в конечном итоге компании потребовались годы, чтобы перейти к управлению с помощью нейронных сетей.

Многие сторонники Tesla считают, что v12 - это то, что позволит Tesla наконец выполнить свои обещания по беспилотному вождению. До этого данная версия использовалась только во внутреннем испытательном парке Tesla, но теперь наконец-то добралась до клиентов.

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