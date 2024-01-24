Volkswagen показал конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Главный дизайнер подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Альберт Кирцингер опубликовал у себя в соцсетях рисунок с изображением внедорожника, построенного на базе пикапа Amarok. В случае принятия решения о серийном производстве такой машины она станет первым рамным внедорожником в истории Volkswagen и сможет конкурировать с такими автомобилями, как Toyota Land Cruiser Prado, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Каковы шансы серийного производства внедорожника? Официально о подготовки такой модели в Volkswagen не заявляли, но технически это возможно. Второе поколение Volkswagen Amarok построено совместно с концерном Ford и использует шасси от пикапа Ranger. Сам Ford уже создал свой внедорожник на том же шасси, который называется Everest.

В целом, практика создания внедорожников на шасси пикапов широко применяется в современном автомобилестроении. В частности, Land Cruiser Prado делит агрегатную базу с пикапом Hilux, а Mitsubishi Pajero Sport сделан на шасси пикапа L200.



Чем Volkswagen будет отличаться от Ford Everest? Хотя новый Amarok базируется на платформе Ford Ranger, эти машины достаточно заметно отличаются. У Volkswagen другой дизайн передней части кабины, собственный интерьер, а главное свои моторы.

Так, для Amarok предлагается трехлитровый дизельный V6 мощностью 296 л.с. который для Ford недоступен. Очевидно, что такой мотор мог бы стать основным и для перспективного внедорожника.



Какие внедорожники есть у Volkswagen? С самого своего появления бренд Volkswagen выпускал не только легковые, но и утилитарные машины для армии на базе модели Beetle. Последние отличались повышенной проходимостью, но сохраняли несущую конструкцию кузова и задний привод. Последним представителем этого семейства был Volkswagen Thing.



В начале 2000-х Volkswagen вернулся к производству внедорожников с новой моделью Touareg, которая в третьем поколении выпускается до сих пор. Однако это автомобиль с несущим кузовом, что роднит его скорее с кроссоверами. Именно рамного внедорожника в истории Volkswagen до сих пор не было.

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