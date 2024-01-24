BYD показал новый компактный электрокроссовер

Китайская автокомпания BYD показала первые официальные тизерные фотографии нового небольшого электрического кроссовера Yuan Up. На домашнем рынке машина должна появится в марте текущего года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за машина



Электрокар по габаритам похож на Hyundai Creta - 4310х1830х1675 мм при колесной базе 2620 мм. Силовые установки для кроссовера будут теми же, что у модели Dolphin. Автомобиль будет оснащен только одним электродвигателем на передней оси, но в двух вариантах 95 и 177 л.с. Максимальная скорость машины составит 160 км/ч.



Внешность электрокроссовера



Внешность BYD Yuan Up выполнят в стандартном для этой линейки стиле с плавными обводами кузова и узкой оптикой. К примеру, сейчас уже видно необычное оформление задних стоек, которые создают эффект "парящей крыши".

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