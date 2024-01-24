Volkswagen Golf пережил последний рестайлинг

Концерн Volkswagen представил обновленный Golf. Автомобиль дебютировал в версиях хэчтбек и универсал. Также немцы показали несколько спортивных модификаций "Гольфа" с индексами GTI и GTE. Day.Az со ссылкой на Autonews представляет подробности о новинке из Вольфсбурга.

Что изменилось в дизайне



Рейсталинговый Volkswagen Golf получил новые узкие светодиодное фары (за доплату доступна матричная оптика IQ.Light), другие бамперы, фонари с трехмерной графикой (в стиле моделей Audi) и небольшую решетку радиатора с сотовидным узором. Более дорогие версии оборудованы светящимся логотипом бренда и черной крышей. Для модели предусмотрены легкосплавные колесные диски диаметром от 16 до 19 дюймов в зависимости от модификации.



Что у него в салоне

Главное изменение в интерьере машины - новая информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю от 10,4 до 12,9 дюйма. Также обновленный Golf оборудовали настраиваемой цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и трехспицевым рулевым колесом с физическими кнопками (ранее были сенсорные клавиши). Кроме этого, ползунки регулировки климат-контроля по многочисленным просьбам клиентов получили подсветку. Впервые на этой модели водителям стал доступен голосовой помощник на базе ChatGPT и функция парковки машины с помощью смартфона.



Что с техникой



Базовые версии новинки укомплектовали 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 или 150 л.с. Коробка передач - шестиступенчатая механика. Такими же двигателями оборудованы гибридные версии машины с 48-вольтовым стартер-генератором и роботизированной коробкой передач.

Кроме этого, автомобиль можно будет купить с 2,0-литровым дизельным агрегатом (204 л.с.). Такой двигатель может работать совместно с семиступенчатым "роботом".



Мощность подзаряжаемого гибрида Volkswagen Golf осталась без изменений - 204 л.с. При этом такую модификацию модели оснастили аккумулятором емкостью 19,7 кВт⋅ч (ранее 10,6 кВт⋅ч). Благодаря этому запас хода на одной электротяге вырос до 100 км. Пополнить запас энергии у гибрида с 10 до 80% можно за 25 минут.



Наконец, инженеры Volswagen увеличили мощность "спортивных" версий GTE и GTI до 272 и 265 л.с. соответственно. При этом такие машины лишились механической коробки передач, теперь для них доступен только "робот".

В продажу Volkswagen Golf поступит исключительно в переднеприводных версиях. Однако позже у машины должна появится и полноприводная модификация. Правда, дебют такой версии состоится не раньше 2025 года.



Когда поступит в продажу



В Европе продажи новинки должны стартовать весной 2024 года. Цены на модель пока не объявляли. Минимальная стоимость дорейсталинговой версии Golf в Германии сейчас составляет €29,2 тыс.



Скорее всего, нынешний рестайлинг станет последним для модели с ДВС. По предварительным данным, следующие, девятое поколение Golf, будет полностью электрическим.

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