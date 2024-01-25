Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

Корпорация Apple отложила выпуск первого беспилотного автомобиля. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники в компании рассказали, что в Apple решили представить машину не раньше 2028 года. Также в корпорации пересмотрели планы на автомобиль: ранее инженеры планировали разработать электрокар с 4-м уровнем автономности. Теперь руководители IT-гиганта рассматривают разработку авто с ориентацией на Tesla - максимум 2-й уровень автономности.

2-й уровень автономности предусматривает частичное управление автомобилем с помощью искусственного интеллекта с применением адаптивного круиз-контроля и различных технологий помощи водителю. "Этот уровень требует от водителей внимательно следить за дорогой и брать на себя управление в любой момент", - объяснили журналисты.

По сведениям источников, внутри компании перемены рассматриваются как поворотный момент для проекта Apple Car - либо компания выпустит автомобиль с урезанными функциями, либо снова пересмотрит свои планы с упором на автономность. Инсайдеры рассказали, что совет директоров настаивал на выпуске Apple Car в 2023 году, но Тим Кук отстоял свою позицию и перенес премьеру автомобиля.

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