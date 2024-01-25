Ford отзывает почти 2 млн автомобилей Explorer

Компания Ford отзывает в США 1,8 млн автомобилей Explorer, которые были выпущены с 2011 по 2019 года, из-за дефекта. В машине есть наружные детали, которые могут оторваться во время движения. Если учитывать модели, которые были проданы в других странах, то отзывают примерно 2,2 млн единиц. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Automotive News.



В чем проблема



В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщили, что "некоторые крепления зажимов внешней накладки передней стойки неправильно закреплены из-за неправильной сборки или ремонта". Эта проблема затронула модели Explorer с 2011 по 2019 годы.



Жалобы покупателей



В компании заявили, что несчастных случаев или травм в результате этой неисправности не было. Однако Ford выявил 568 отчетов по онлайн-опросам автомобилей и 14 337 гарантийных отчетов о том, что внешняя отделка передней стойки либо отсоединена, либо отсутствует.

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