Tesla планирует выпустить новый электромобиль

Американская компания Tesla намерена начать производство нового электромобиля в июне 2025 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.



Каким будет электромобиль



По информации агентства, рабочее название новой электрической машины - Redwood. Автомобиль позиционируется как компактный кроссовер, который будет рассчитан на массового потребителя. По словам источников, Tesla планирует выпускать порядка 10 тыс. электромобилей нового поколения в неделю.



Сколько может стоить новинка



Цена новинки может составить от $25 тыс., что позволит Tesla конкурировать с электромобилями китайского бренда BYD, который опередил американцев по продажам в последнем квартале 2023 года.



Глава компании Илон Маск еще в 2020 году заявлял о планах выпускать доступные электрокары стоимостью $25 тыс. Сейчас самое дешевое предложение Tesla, седан Model 3, продается в США от $38 990.

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