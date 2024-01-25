Так выглядит новый BMW i5 Touring

В Сети показали фото универсала BMW i5 Touring, премьера которого состоится весной 2024 года. Carscoops обнаружил в соцсетях фотографии электрокара без камуфляжа. Кроме того, BMW Blog опубликовал снимки, которые были сделаны в ходе дорожных испытаний машины, передает Day.Az.



Каким будет автомобиль



Пятая серия BMW получила обновление кузова G60 весной 2023 года, когда представили немецкой компании показали электрический седан. Сейчас же готовят выпуск универсала. Покупателям будет представлен как бензиновый, так и электрический.



Базовая версия i5 Touring будет оснащена единственным электродвигателем на задней оси мощностью 340 л.с. В топовой версии двухмоторная установка будет выдавать больше 600 л.с. В обоих случаях емкость батареи составит 81,2 киловатт-часа.



Как выглядит машина



Универсал получил бампер с имитацией диффузора, капот с рельефными выштамповками и заглушку на месте радиаторной решетки с элементами, имитирующими фирменные "ноздри". Это все было уже показано у седана, однако есть и различия - в области средних стоек появилась дополнительная оконная секция.

Интерьер i5 Touring



Салон универсала также будет схож с седаном - 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и экран мультимедийной системы, объединенный в единое цифровое табло диагональю 14,9-дюймов.

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