Годовая прибыль Tesla снизилась

Американский производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, однако скорректированный показатель и выручка не оправдали прогноз рынка.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в презентации компании.

Прибыль Tesla упала на 40% в прошлом квартале по сравнению с последним кварталом 2022 года.

Глава Tesla Илон Маск в ходе конференции с аналитиками также сказал, что во втором полугодии 2025 года компания намерена начать выпуск модели нового поколения.

Акции Tesla подешевели на 5,9% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

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