Стала известна причина замерзания стекол изнутри автомобиля

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал "Российской газете" о том, что почему замерзают стекла внутри машины, передает Day.Az.

"Замерзшие и запотевшие стекла - обычная проблема автовладельцев зимой. И ее лучше предупредить, чем пытаться постоянно избавлять от наледи физическими усилиями.

Изморозь образуется из-за разницы температур внутри салона и за его пределами. Сели в машину, не обмахнув снег с ботинок, одежды, да еще и щетку в снегу в салон положили, от души прогрели салон и, как результат - запотевшие стекла. В салоне стало тепло и влажно, естественно, что окна затянет. После поездки вы возвращаетесь домой, мотор выключается, а машина - остается на морозе, тогда осевшая влага превращается в лед", - говорит Рузанов.

По его словам, чтобы такая схема не повторялась, регулярно необходимо выполнять следующие профилактические действия.

"Во-первых, старайтесь минимизировать попадание лишней влаги в салон. Тщательно обстучите снег с ботинок, стряхните с одежды до того, как закроете дверь автомобиля. Талую воду с ковриков важно выливать на улицу после каждой поездки.

Регулярно проветривайте свой автомобиль. Если выровнять температуру на улице и в машине до того, как оставите ее на улице на ночь, то можно избежать обледенения стекол.

Рекомендую также проверить фильтр салона. Если он забился и начал пропускать в салон влагу вместе с воздухом, то фильтр лучше заменить на новый. Затраты небольшие, а эффект от новых легких автомобиля очень положительный, как для здоровья пассажиров, так и для машины", - отметил специалист.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!