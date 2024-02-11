Cadillac показал секретный кроссовер Optiq

Cadillac представил секретный электрический кроссовер Optiq. Международный автосалон в Лос-Анджелесе стал местом премьеры нескольких новых моделей, среди которых оказался и электрический кроссовер от Cadillac. Правда, эта премьера состоялась пока лишь на словах - физически автомобиль на выставку не привезли. Производитель лишь опубликовал два официальных снимка новинки и обозначил примерные сроки появления модели на рынке. Зато чуть больше информации о будущем кроссовере позволили узнать китайские сертификационные органы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый кроссовер Cadillac Optiq стал самым компактным электромобилем в IQ-семействе, куда на сегодняшний день входят кроссоверы Cadillac Lyriq и Cadillac Escalade IQ, а также флагманский седан Cadillac Celestiq.

Детальная информация о новинке, включая перечень оснащения и стоимости электромобиля, будет раскрыта только в 2024 году. Пока американский автопроизводитель об Optiq ничего не рассказал.

Однако ещё летом 2023 года в Китае были обнародованы некоторые данные о кроссовере, который уже сертифицировали местные контролирующие органы. Судя по просочившимся сведениям, Cadillac Optiq по своим габаритам будет соответствовать модели XT5. О полном приводе не сообщается, но известно, что в продаже появятся две версии - с электромоторами на 205 и 245 лошадиных сил.

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