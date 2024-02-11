Посмотрите на уникальный Rolls-Royce Phantom в кузове купе

ARES Modena сделала купе из седана Rolls-Royce Phantom последнего поколения. Весной 2022 года фирма официально анонсировала окончание жизненного цикла моделей Wraith и Dawn - купе и кабриолет снимут с производства в начале 2023 года. Преемников у них не будет - в линейке британской марки обе машины заменит электрокар Spectre. Вместе с моделями уйдёт со сцены и двигатель V12, поскольку все новые модели Rolls-Royce будут оснащаться электрической силовой установкой. Тем, кого это не устраивает, адресован автомобиль от ARES Modena, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Оставив неизменной всю техническую часть, итальянская дизайн-студия ARES Modena полностью перекроила кузов. Сохранив фирменные "суицидальные" двери, открывающиеся против хода, специалисты увеличили их длину, а также существенно изменили линию крыши, которая теперь вообще не напоминает исходную модель.

Интерьер модели не раскрыт, не сообщается и о технических характеристиках нового купе - ожидается, что под капотом остался 6,75-литровый V12 мощностью 571 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, совмещённый с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и задним приводом.

Тираж Ares Coupe на базе Rolls-Royce Phantom и стоимость автомобиля не называются, но в ARES Modena подчёркивают, что сделано будет всего несколько купе, причём на основе седана, который должен предоставить заказчик. Пока анонсированы две версии - с чёрным и белым кузовом и салоном, дополненным бронзовыми акцентами.

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