В Китае на рынок выйдет автомобиль с рулем, усеченным до половины

В Китае в 2024 году начнутся продажи лифтбэка Jiyue 02, ранее представленного на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил Y-образные фары и задние фонари, дизайн его кузова отличается гармоничными пропорциями и плавными линиями. Для улучшения аэродинамики служат скрытые дверные ручки, наружные зеркала уменьшенного размера и специальные колесные диски с низким аэродинамическим сопротивлением.

В верхней части передней панели автомобиля установлен изогнутый панорамный экран, объединяющий комбинацию приборов и дисплей медиасистемы. Также лифтбэк получил рулевое колесо необычной формы. Обод "баранки" сохранен только в нижней ее части, сверху она примыкает к ступице. На верхней части штурвала размещены блоки кнопок. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.

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