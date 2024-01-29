Китайский хэтчбек JAC EV3 разбили на краш-тесте

В Китае независимая организация C-NCAP, которая является аналогом европейского EuroNCAP, решила проверить безопасность электрического хэтчбека JAC EV3. Разбираемся, что это за автомобиль, и какие оценки он получил по итогам краш-тестов, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за автомобиль? Хэтчбек JAC EV3 внешне напоминает модели Mini, а по размерам его можно сравнить с отечественной Lada Granta. Длина машины составляет 4025 мм, высота - 1770 мм, а высота - 1560 мм. Салон автомобиля получил отделку кожей.



JAC EV3 оборудован одним электромотором в двух вариантах мощности - 95 и 135 л.с. Запас хода автомобиля варьируется до 400 до 600 км.

Что показали китайские краш-тесты? Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 89,83%, а пешеходов - в 67,90%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 89,91%. Итог - пять звезд безопасности.

Впрочем, без нареканий не обошлось. Для водителя серьезную опасность представляет лобовой удар. При такой аварии он рискует травмировать ноги. Также серьезно может пострадать ребенок, сидящий за ним (есть риск травмы груди).



При ударе о деформируемый объект травму груди рискует получить уже водитель. Для пешеходов наибольшую опасность представляют области фар хэтчбека и боковые стойки.

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