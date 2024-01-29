Полностью черный Lamborghini Sian выставили на продажу

Дилер премиальных автомобилей F1rst Motors предлагает эксклюзивный суперкар Lamborghini Sian в версии с открытым кузовом. Всего было произведено 19 подобных машин, данная модель выделяется своей оригинальной отделкой и нулевым пробегом. Цена составляет 4,6 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Купе Lamborghini Sian FKP 37 получило открытую версию в середине 2020 года, а выставленный на продажу экземпляр был собран годом позже и так и не был использован предыдущим владельцем. Машина имеет черный кузов цвета Nero Aldebaran и салон, отделанный черной кожей и алькантарой. Особенностью этого родстера является использование золотистых акцентов, включая колесные диски и различные вставки как снаружи, так и внутри. Продавец утверждает, что это единственный полностью черный Sian в мире.

Автомобиль оснащен 6,5-литровым V12, как в Aventador, дополненным небольшим электромотором, общая мощность которых составляет 819 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч. Установка Sian использует суперконденсатор вместо традиционного аккумулятора.

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