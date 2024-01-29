Компания Toyota приостановит поставки 10 моделей в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей от ее подрядчика Toyota Industries Corporation, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Во время сертификационных испытаний мощность двигателей измерялась с использованием электронного блока управления с программным обеспечением, которое отличалось от используемого для массового производства", - заявили Toyota, уточнив, что это могло привести к неточностям при измерении мощности.

Концерн принял решение приостановить поставки нескольких дизельных двигателей и 10 моделей, которыми они оснащаются, включая внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проведет проверку на заводе Toyota Industries в связи с выявленными нарушениями.

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