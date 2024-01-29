Названы сроки выхода Kia EV5 2024

Компания Kia объявила сегодня, что версия популярного кроссовера Kia EV5 с огромным запасом хода будет представлена 1 февраля в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новейший кроссовер Kia EV5 был запущен в Китае в прошлом году и представлен в различных версиях с запасом хода 530 км по цене от 20 000 долларов.

Новый полностью электрический кроссовер Kia EV5 предложит покупателям запас хода 720 км, а полноприводная версия будет подключена к Интернету. Цена, конечно, будет выше, но насколько, пока не сообщается.

По предыдущим данным Министерства промышленности и информационных технологий, новый автомобиль получит кузов с габаритами 4615 х 1875 х 1715 мм и колесной базой 2750 мм. Он будет оборудован литий-железо-фосфатным аккумулятором BYD и 160-киловаттным мотором. Спереди используется подвеска MacPherson, а сзади - многорычажная независимая подвеска.

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