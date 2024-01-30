Экономичный Tank 700 Hi4-T значительно подешевел

Предварительные продажи модели Tank 700 Hi4-T официально начнутся сегодня, о чем заявил Гу Юкунь, исполнительный заместитель генерального директора бренда Tank в составе Great Wall Motors. Он добавил, что цены будут находиться в диапазоне от 70 до 77 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Во время прошлогоднего автосалона в Гуанчжоу автомобиль тиражом 70 экземпляров продавали по цене 100 тыс. долларов. Все машины быстро были распроданы. Позже новинка появилась в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий. Автомобиль является альтернативой популярному внедорожнику Mercedes G-класса.

Габариты составляют 5090 (5113) х 2061 х 1952 мм, колёсная база равна 3000 мм. Новый автомобиль имеет стандартные угол въезда 32° и угол съезда 33°, минимальный клиренс 255 мм и глубину преодолеваемого брода 900 мм. В экстремальных условиях глубина преодолеваемого брода может достигать 970 мм.

Tank 700 Hi4-T будет оснащен гибридной системой, состоящей из двигателя 3,0 л V6 и электродвигателя P2. Общая мощность достигает 385 кВт (523 л.с.), а крутящий момент достигает 850 Н·м .

В оснащение входят две беспроводные зарядки для мобильных телефонов мощностью 50 Вт, функции электрической регулировки/обогрева/вентиляции/массажа для всех сидений и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

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