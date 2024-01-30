Проблемы у Honda

Глава Honda China Масуки Игараси заявил в интервью Nikkei Business News, что "в Китае будет реализована масштабная оптимизация персонала", чтобы сократить постоянные затраты и ускорить переход на чистые электромобили, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он сказал, что в 2024 году продолжится переход на новые энергетические модели, при этом производитель будет реагировать на снижение цен конкурентами. Он добавил, что сегодня компании сложно оставаться прибыльной.

В конце прошлого года Guangqi Honda, совместное предприятие, созданное совместно Honda и Guangzhou Automobile Group, уволило 900 сотрудников. Теперь же производитель подтвердил новый раунд увольнений.

Компания была вынуждена снизить цены на Honda Accord и CR-V, при этом электромобилям гораздо сложнее приносить прибыль по сравнению с транспортными средствами, работающими на топливе. Масуки Игараси подтвердил, что для выживания компания продолжит получать прибыль от транспортных средств, работающих на ДВС.

Игараси сказал, что в течение года Honda запустит новые заводы по производству электромобилей в Гуанчжоу и Ухане. Он добавил, что каждый год на рынке будет выпускаться более двух новых моделей электромобилей.

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