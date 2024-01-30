https://news.day.az/autonews/1633214.html Xiaomi SU7 показали внутри и снаружи - ФОТО
Xiaomi SU7 показали внутри и снаружи - ФОТО
Глава Xiaomi поделился еще несколькими фотографиями автомобиля Xiaomi SU7, а также раскрыл интересные подробности о дизайне, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
В частности, лидер компании показал, как выглядит салон Xiaomi SU7 с огромным экраном. Кроме того, он заявил, что дизайн заднего фонаря вдохновлён кольцами Сатурна.
Также он показал один из первых (если не первый) автомобилей с китайской регистрацией. Напомним, в Поднебесной электромобили получают зеленые номера.
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