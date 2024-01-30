Важная новость для водителей

Одной из целей проведения государственного технического осмотра транспортных средств с 1 февраля станет обеспечение контроля за наличием документа об уплате утилизационного сбора.

Как сообщает во вторник Day.Az, это отражено в изменении, внесенном в инструкцию о правилах надзора Государственной дорожной полиции Азербайджана за техническим состоянием транспортных средств и обеспечением их безопасного движения.

Отметим, что с 1 февраля будет взиматься утилизационный сбор при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию), ввезенных на таможенную территорию, и по истечении 4 (четырех) лет со дня их выпуска. Также будет взиматься плата за утилизацию по государственному техническому осмотру.

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