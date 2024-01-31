https://news.day.az/autonews/1633455.html В Европе уличили шинные компании в картельном сговоре
В Европе уличили шинные компании в картельном сговоре
Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели проверки нескольких компаний, которые выпускают шины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение ЕК. Фирмы подозревают в нарушении европейского антимонопольного законодательства.
"Проверки касаются такой продукции, как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне", - говорится в документе.
Отмечается, что Еврокомиссия подозревает производителей покрышек в ценовом сговоре. О том, какие из фирм, выпускающих шины, были проверены, не сообщается.
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