В Европе уличили шинные компании в картельном сговоре

Антимонопольные службы Европейской комиссии (ЕК) провели проверки нескольких компаний, которые выпускают шины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение ЕК. Фирмы подозревают в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

"Проверки касаются такой продукции, как шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продающейся в Европейской экономической зоне", - говорится в документе.

Отмечается, что Еврокомиссия подозревает производителей покрышек в ценовом сговоре. О том, какие из фирм, выпускающих шины, были проверены, не сообщается.

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