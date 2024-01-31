Самые ненадежные кроссоверы - РЕЙТИНГ
Антирейтинг наиболее проблемных кроссоверов составили аналитики британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. Для этого они опросили более 21 тыс. владельцев машин в Великобритании и попросили их перечислить неисправности, с которыми автомобилисты столкнулись за последние два года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.
Ford Kuga (2013-2020)
Самым ненадежным кроссовером, по результатам исследования, признали Ford Kuga. Причем чаще всего владельцы жаловались на автомобили с дизельным мотором - 28% респондентов. Что касается машин и бензиновым двигателем, то проблемы с такой моделью возникли у 20% опрощенных. Самые распространенные жалобы:
- аккумулятор,
- электрооборудование,
- внутренняя отделка,
- спутниковая навигация,
- информационно-развлекательная система.
- кондиционер,
- кузов,
- тормозная система,
- выхлопная система.
В среднем ремонт дизельных кроссоверов занял в сервисных центрах более недели. Ford Kugaс с бензиновым агрегатом вернули их владельцам менее чем через семь дней. Почти все машины были отремонтированы по гарантии. Однако 4% водителей были вынуждены заплатить за работы более 1500 фунтов стерлингов.
"Неплохой автомобиль с большими проблемами с надежностью. В моем случае это стал аккумулятор", - пожаловался один из респондентов.
MG HS (2019 г. - н.в.)
Также в черном списке кроссовер MG HS. Как отмечают авторы исследования, этот автомобиль пользуется популярностью в Великобритании благодаря невысокой цене. Однако с его надежностью у владельцев могут возникнуть серьезные проблемы. Например, в ходе опроса на неполадки с этой моделью пожаловались 22% респондентов. Среди главных претензий - проблемы с аккумулятором, тормозами, электрикой, коробкой передач и информационно-развлекательной системой.
Причем половина неисправных машин доехать до сервисных центров самостоятельно не смогли, им потребовалась помощь эвакуатора. Главный плюс - в 94% случаев ремонт кроссоверов был бесплатен для владельцев (по гарантии).
Range Rover Velar (2017 г. - н.в.)
Также резкой критике британских автомобилистов подвергся кроссовер Range Rover Velar. Чаще всего владельцы этой модели жаловались на сбои в электронике и проблемы с кузовом. При этом ни одной из этих машин не потребовалась помощь эвакуатора, чтобы добраться до сервисных центров. При этом для 44% кроссоверов ремонтные работы продлились больше недели.
В большинстве случаев (75%) водители смогли рассчитывать на ремонт по гарантии. Для остальных автомобилистов средний чек в сервисном центре составил от 750 до 1500 фунтов стерлингов.
Также в антирейтинг надежности вошли:
Audi Q5, дизель (2018 г. - н.в.);
Land Rover Defender (2020 г. - н.в.);
Citroen C5 Aircross (2018 г. - н.в.);
BMW X3, бензин (2018 г. - н.в.);
Mazda CX-5, бензин (2017 г. - н.в.);
Jaguar F-Pace (2016 г. - н.в.).
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