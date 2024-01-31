Самые ненадежные кроссоверы

Антирейтинг наиболее проблемных кроссоверов составили аналитики британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy. Для этого они опросили более 21 тыс. владельцев машин в Великобритании и попросили их перечислить неисправности, с которыми автомобилисты столкнулись за последние два года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Ford Kuga (2013-2020)





Самым ненадежным кроссовером, по результатам исследования, признали Ford Kuga. Причем чаще всего владельцы жаловались на автомобили с дизельным мотором - 28% респондентов. Что касается машин и бензиновым двигателем, то проблемы с такой моделью возникли у 20% опрощенных. Самые распространенные жалобы:



- аккумулятор,



- электрооборудование,



- внутренняя отделка,



- спутниковая навигация,



- информационно-развлекательная система.



- кондиционер,



- кузов,



- тормозная система,



- выхлопная система.



В среднем ремонт дизельных кроссоверов занял в сервисных центрах более недели. Ford Kugaс с бензиновым агрегатом вернули их владельцам менее чем через семь дней. Почти все машины были отремонтированы по гарантии. Однако 4% водителей были вынуждены заплатить за работы более 1500 фунтов стерлингов.

"Неплохой автомобиль с большими проблемами с надежностью. В моем случае это стал аккумулятор", - пожаловался один из респондентов.



MG HS (2019 г. - н.в.)

Также в черном списке кроссовер MG HS. Как отмечают авторы исследования, этот автомобиль пользуется популярностью в Великобритании благодаря невысокой цене. Однако с его надежностью у владельцев могут возникнуть серьезные проблемы. Например, в ходе опроса на неполадки с этой моделью пожаловались 22% респондентов. Среди главных претензий - проблемы с аккумулятором, тормозами, электрикой, коробкой передач и информационно-развлекательной системой.



Причем половина неисправных машин доехать до сервисных центров самостоятельно не смогли, им потребовалась помощь эвакуатора. Главный плюс - в 94% случаев ремонт кроссоверов был бесплатен для владельцев (по гарантии).



Range Rover Velar (2017 г. - н.в.)

Также резкой критике британских автомобилистов подвергся кроссовер Range Rover Velar. Чаще всего владельцы этой модели жаловались на сбои в электронике и проблемы с кузовом. При этом ни одной из этих машин не потребовалась помощь эвакуатора, чтобы добраться до сервисных центров. При этом для 44% кроссоверов ремонтные работы продлились больше недели.



В большинстве случаев (75%) водители смогли рассчитывать на ремонт по гарантии. Для остальных автомобилистов средний чек в сервисном центре составил от 750 до 1500 фунтов стерлингов.

Также в антирейтинг надежности вошли:



Audi Q5, дизель (2018 г. - н.в.);

Land Rover Defender (2020 г. - н.в.);

Citroen C5 Aircross (2018 г. - н.в.);

BMW X3, бензин (2018 г. - н.в.);

Mazda CX-5, бензин (2017 г. - н.в.);

Jaguar F-Pace (2016 г. - н.в.).

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