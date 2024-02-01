Все новые автомобили в Европе оборудуют «черными ящиками»

Начиная с июля 2024 года, все легковые автомобили, а также легкие грузовики и фургоны, будут оснащаться "черными ящиками" - бортовыми самописцами, регистрирующими параметры движения машины. Об этом сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Установка "регистраторов событий" (event data recorder, EDR) в качестве стандартного оборудования предусмотрена для автомобилей класса М1, в которых есть до восьми пассажирских мест помимо сиденья водителя. Требование Еврокомиссии об обязательной установке EDR распространится также на коммерческие автомобили категории N1, с полной массой до 3,5 т.

Согласно документам Еврокомиссии, EDR должен обеспечивать запись скорости. параметров торможения, положение автомобиля на дороге и его наклон, а также реакцию систем безопасности. Также он должен фиксировать срабатывание системы экстренного вызова eCall, которая стала обязательной в Европе с 2018 года.

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