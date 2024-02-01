Первый электромобиль от Huawei и JAC будет напоминать BMW 7

Китайское издание Yicai Global сообщило со ссылкой на осведомлённый источник, что первая модель интеллектуального электромобиля совместной разработки Huawei и китайского автопроизводителя JAC Motors будет выпущена на рынок в четвёртом квартале текущего года. Источник заявил, что новый автомобиль представляет собой роскошный седан, рассчитанный на конкуренцию с Mercedes-Maybach, а не просто обычное универсальное транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным инсайдера, разработка Huawei и JAC будет иметь характеристики, подобные BMW 7 серии, а её стоимость составит порядка 1 миллиона юаней (почти $140 тыс.). Производство электромобилей наладят на новом заводе в восточной китайской провинции Аньхой. Сейчас завод находится на стадии строительства, которое уже почти завершено.

Информация о том, что JAC и Huawei представят электромобиль совместной разработки, появилась в декабре прошлого года, но тогда никаких подробностей о готовящейся модели не раскрывалось.

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