Mazda представила новый кроссовер CX-70 - ФОТО
Компания Mazda представила новый кроссовер CX-70, который создан специально для рынка Северной Америки. Его продажи ожидаются весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба японского бренда.
Что это за автомобиль
Гибридный кроссовер Mazda CX-70 схож с ранее выпущенным CX-90. Основным отличием между ними стало то, что новинка пятиместная.
На выбор покупателям предложат две модификации силовых установок. Это "мягкий" гибрид M-Hybrid Boost с 3,3-литровой "турбошестеркой" и 48-вольтовой электрической надстройкой, а также подзаряжаемый гибрид e-Skyactiv PHEV с "атмосферником" 2,5 л и батареей емкостью 17,8 киловатт-часа. Также в машине установлена восьмиступенчатая коробка передач.
Как выглядит машина
Внешне кроссовер также похож на Mazda CX-90. Отличия заключены в переднем и заднем бамперах, новых 21-дюймовых алюминиевых дисках. Салон автомобиля выполнен в бордовых тонах.
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