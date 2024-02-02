Компания Mazda представила новый кроссовер CX-70, который создан специально для рынка Северной Америки. Его продажи ожидаются весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба японского бренда.

Что это за автомобиль

Гибридный кроссовер Mazda CX-70 схож с ранее выпущенным CX-90. Основным отличием между ними стало то, что новинка пятиместная.

На выбор покупателям предложат две модификации силовых установок. Это "мягкий" гибрид M-Hybrid Boost с 3,3-литровой "турбошестеркой" и 48-вольтовой электрической надстройкой, а также подзаряжаемый гибрид e-Skyactiv PHEV с "атмосферником" 2,5 л и батареей емкостью 17,8 киловатт-часа. Также в машине установлена восьмиступенчатая коробка передач.

Как выглядит машина



Внешне кроссовер также похож на Mazda CX-90. Отличия заключены в переднем и заднем бамперах, новых 21-дюймовых алюминиевых дисках. Салон автомобиля выполнен в бордовых тонах.

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