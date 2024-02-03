Люксовый седан от Great Wall длиннее Hongqi H9, но короче Aurus Senat

Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor сейчас работает над роскошным автомобилем для нового бренда под кодовым названием ZX. Моделью станет 5,5-метровый седан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как выглядит автомобиль



У седана высокая линия капота, приплюснутый передний бампер, большие 8-спицевые диски, низкая поясная линия и камеры вместо зеркал заднего вида. Также на опубликованном изображении видно, что у машине нет дверных ручек.



Также сообщается, что длина кузова седана ZX достигает 5,5 метров. Для примера, он немного короче Rolls-Royce Ghost с удлиненной колесной базой и длиннее Hongqi H9, длина кузова которого составляет 5,1 метра. Если сравнить люксовый автомобиль с российским Aurus Senat, то китайский вариант будет чуть меньше. Длина у отечественного седана составляет 5,6 метра.



Больше никаких подробностей не приводится.



Сейчас автогигант продает автомобили пяти брендов: GWM Pickup, Haval, Tank, Wey и Ora. Также компания запускала еще одну марку под названием SAR. Однако ее сняли с производства, а единственная модель - Mecha Dragon - станет частью бренда Ora.

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