Автомобили Geely получат спутниковую связь по всему миру

Сегодня в 7:37 по пекинскому времени с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель Чанчжэн 2С (Long March 2C), она успешно отправила на орбиту 11 спутников орбитальной группировки Geely Constellation 02. Эта миссия стала 508-ой для ракет-носителей серии Чанчжэн, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Группировка Geely Constellation 02 известна также как Future Travel Constellation. Согласно плану, Geely завершит её развертывание в 2025 году, всего в неё войдет 72 спутника. Geely Constellation будет предоставлять услуги спутниковой связи для автомобилей компании по всему миру без слепых зон.

Первой машиной Geely c поддержкой двусторонней спутниковой связи станет Geely Galaxy E8, он позволит отправлять и принимать текстовые сообщения. Следующей моделью Geely c поддержкой спутниковой связи станет Zeekr 007.

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