Автомобили Geely получат спутниковую связь по всему миру

Сегодня в 7:37 по пекинскому времени с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель Чанчжэн 2С (Long March 2C), она успешно отправила на орбиту 11 спутников орбитальной группировки Geely Constellation 02. Эта миссия стала 508-ой для ракет-носителей серии Чанчжэн, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Группировка Geely Constellation 02 известна также как Future Travel Constellation. Согласно плану, Geely завершит её развертывание в 2025 году, всего в неё войдет 72 спутника. Geely Constellation будет предоставлять услуги спутниковой связи для автомобилей компании по всему миру без слепых зон.

Geely запустила спутниковую группировку Constellation 02. Она обеспечит машины Geely спутниковой связью по всему миру

Первой машиной Geely c поддержкой двусторонней спутниковой связи станет Geely Galaxy E8, он позволит отправлять и принимать текстовые сообщения. Следующей моделью Geely c поддержкой спутниковой связи станет Zeekr 007.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!