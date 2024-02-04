Стало известно о скором выходе первого дешевого электромобиля Tesla

Tesla хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на четыре источника, знакомых с делами Tesla. Tesla представляет поставщикам новый автомобиль как недорогой и компактный кроссовер.

Как передает Day.Az, по мнению Reuters, данный инсайд соответствует давним обещаниям главы Tesla Илона Маска сделать в ближайшем будущем бюджетный электромобиль на платформе нового поколения. Ожидается, что Redwood будет стоить около $25 тыс., что позволит новинке конкурировать со многими бензиновыми бестселлерами.

"Изначально Маск пообещал сделать автомобиль стоимостью $25 тыс. в 2020 году, но позже этот план был отсрочен и снова возобновлен. На текущий момент самой дешевой машиной Tesla является седан Model 3, который в США продается по цене от $39 тыс.", - пишет Reuters.

Источники издания сообщили, что выпуск Redwood начнется в июне 2025 года. Объем производства составит около 10 тыс. электромобилей в неделю.

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