Китайский автогигант запустит собственную спутниковую сеть

Один из крупнейших автопроизводителей Китая - Geely Holding Group - раскрыл планы по развитию своей спутниковой группировки. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные компании.

Как уточнили в Geely, запущенные 3 февраля 11 спутников предназначены для обеспечения высокоточной навигации своих беспилотных автомобилей. Помимо этого, орбитальная группировка также будет выполнять другие коммерческие функции, включая обеспечение работы сети бытовой электроники.

В компании рассчитывают увеличить орбитальную группировку до 72 аппаратов к 2025 году, а затем постепенно довести созвездие до 240 устройств.

Как уточнили представители предприятия, спутники обладают функциями дистанционного зондирования с использованием искусственного интеллекта, обеспечивая четкие изображения с высоким разрешением на дистанции вплоть до одного метра до объекта.

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