Въезд в эту страну одобрен только электромобилям

Эфиопия недавно объявила, что страна запрещает въезд в страну неэлектрическим транспортным средствам и разрешает въезд только электромобилям, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Страна приняла это решение на фоне того, что в прошлом году она потратила почти 6 миллиардов долларов на импорт ископаемого топлива, более половины из которых было использовано в качестве автомобильного топлива.

В понедельник министр транспорта и логистики Эфиопии Алему Симе объявил о завершении национального плана логистики "Решение принято: въезд в Эфиопию неэлектрических транспортных средств будет запрещен".

Далее он пояснил, что ведутся работы по созданию зарядных станций для электромобилей. По словам министра, одной из причин такого решения стала ограниченность валютных ресурсов Эфиопии и ее неспособность импортировать бензин.

Доступность электромобилей является потенциальной проблемой для значительной части местного населения. Впрочем, даже в крупных странах, включая США и Европу именно цены остаются сдерживающим фактором, мешающим массовому принятию электромобилей.

Стоит напомнить, что Норвегия планирует запретить продажи автомобилей, работающих на топливе, в 2025 году, а США, Канада, Япония, Сингапур, Индия и другие страны планируют достигнут цели не позднее 2040 года.