Раскрыта стоимость электрокара Xiaomi

Первый автомобиль Xiaomi будет стоить несколько сотен тысяч юаней. Об этом сообщает китайское издание Jiemian News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты сослались на раскрытые данные о стоимости страховки на электрокар, полученные от одной из местных страховых компаний. По их информации, автомобиль SU7 можно будет застраховать за 361,4 тысячи юаней.

Специалисты отметили, что стоимость страхования напрямую связана со стоимостью автомобиля. Исходя из этих данных, они подсчитали, что первый электрокар Xiaomi будет стоить от 250 до 370 тысяч юаней.

В Xiaomi, несмотря на анонс электромобиля в конце 2023 года, пока не раскрыли цены. По словам руководителя корпорации Лея Цзюня, SU7 обойдется дороже многих электрокаров на рынке, но "переплата будет оправдана".

Пятидверный седан SU7 имеет заднеприводный или полноприводный двигатель, системы помощи водителю и панорамную крышу. Максимальная скорость автомобиля составляет 265 километров в час.

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