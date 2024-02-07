Начался выпуск первого в истории Volvo минивэна

Китайский концерн Geely начал массовое производство первого минивэна в истории марки Volvo - модели EM90. Об этом сказано в публикации шведского бренда в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за автомобиль

EM90 является перелицованной версией минивэна Zeekr 009. Как и Volvo, марка Zeekr принадлежит китайскому концерну Geely. У автомобилей практически совпадают габариты и неотличима центральная часть кузова. Размеры машины составляют 5206/2024/1859 мм при колесной базе 3205 мм. При этом Volvo отличается не только эмблемой, но и передней решеткой, а также светотехникой.

Чем оснащен минивэн

Volvo EM90 оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с., тяга передается только на задние колеса, а максимальная дальность хода составляет 738 км. При этом у Zeekr 009 установлены два электромотора, которые в сумме развивают 544 л.с. Кроме того, китайская машина идет с системой полного привода.

Стоимость Volvo EM90

В Китае старт продаже минивэна намечен на март 2024 года. Автомобиль оценили в 818 000 юаней. При этом Zeekr 009 стоит в Китае 500 000 юаней





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