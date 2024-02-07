Представлен новый Zeekr 001

Zeekr 001, который является самым популярным электромобилем по продажам в 2023 году в России, представлен в Китае в новом исполнении, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Напомним, Zeekr - молодой элитный бренд, запущенный Geely Group в 2021 году. Все его автомобили основаны на модульной архитектуре SEA. На данный момент линейка Zeekr включает четыре модели: лифтбэк 001, седан 007 , минивэн 009 и кроссовер X. В 2024 году компания планирует продать 230 000 единиц.

Новый Zeekr 001 будет иметь два варианта аккумуляторов. Этот лифтбэк станет второй моделью под брендом Zeekr, оснащенной пакетом LiFePo, после седана 007, выпущенного в декабре прошлого года. Обе батареи производятся совместным предприятием Geely и CATL, которое базируется в провинции Сычуань, Китай.

Литий-железо-фосфатный аккумулятор Zeekr 001 имеет емкость 95 кВт•ч. Поскольку блоки LFP имеют меньшую плотность энергии, аккумулятор 001 весит 720 кг. Он занимает треть снаряженной массы автомобиля. Новый Zeekr 001, оснащенный этой батареей, имеет несколько вариантов запаса хода в зависимости от силовой установки: