Представлен новый Zeekr 001 - ФОТО
Zeekr 001, который является самым популярным электромобилем по продажам в 2023 году в России, представлен в Китае в новом исполнении, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.
Напомним, Zeekr - молодой элитный бренд, запущенный Geely Group в 2021 году. Все его автомобили основаны на модульной архитектуре SEA. На данный момент линейка Zeekr включает четыре модели: лифтбэк 001, седан 007 , минивэн 009 и кроссовер X. В 2024 году компания планирует продать 230 000 единиц.
Новый Zeekr 001 будет иметь два варианта аккумуляторов. Этот лифтбэк станет второй моделью под брендом Zeekr, оснащенной пакетом LiFePo, после седана 007, выпущенного в декабре прошлого года. Обе батареи производятся совместным предприятием Geely и CATL, которое базируется в провинции Сычуань, Китай.
Литий-железо-фосфатный аккумулятор Zeekr 001 имеет емкость 95 кВт•ч. Поскольку блоки LFP имеют меньшую плотность энергии, аккумулятор 001 весит 720 кг. Он занимает треть снаряженной массы автомобиля. Новый Zeekr 001, оснащенный этой батареей, имеет несколько вариантов запаса хода в зависимости от силовой установки:
- Задний привод, 310 кВт, аккумулятор LFP 95 кВт•ч, запас хода 722 км;
- Полный привод, 580 кВт (270 кВт + 210 кВт), аккумулятор LFP 95 кВт•ч, запас хода 626-675 км.
Второй вариант аккумулятора - NMC на 100 кВтч. Он имеет лучшую плотность энергии и массу 606 кг. Он доступен как для заднеприводных, так и для полноприводных моделей:
- Задний привод, 310 кВт, NMC 100 кВт•ч, запас хода 750 км;
- 4WD, 580 кВт (270 кВт + 310 кВт), NMC 100 кВт•ч, запас хода 656-705 км.
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Разница в запасе хода для полноприводных версий объясняется размером колес. Текущая версия Zeekr 001 также предлагает батарею емкостью 140 кВт•ч с запасом хода 1032 км.
Обновленный Zeekr 001 претерпел незначительные внешние изменения. У него новые бамперы, дополнительный LiDAR на крыше, новые диски и новый цвет кузова. Его габариты составляют 4977 х 1999 х 1545 мм при колёсной базе 3005 мм.
Пиковая выходная мощность текущей полноприводной версии составляет всего 400 кВт против 580 кВт у новой. Вишенкой на торте является то, что новый вариант может буксировать прицеп до 2000 кг.
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