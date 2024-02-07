Компания Volkswagen представила кабриолет, созданный на базе седана Virtus, на создание которого у 30 инженеров ушло всего шесть недель, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Это уникальный проект, разработанный специально для визита президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы на завод Volkswagen в Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Паулу. Если придираться, то не настоящий кабриолет, поскольку ни на одном из изображений переделанный Virtus не показан с установленной крышей. Помимо потери стоек B и C, автомобиль подвергся дополнительным изменениям.

Бразильская команда Volkswagen доработала кузов, сделав заднее отделение более просторным. Однако эта модификация потребовала изменения размеров топливного бака. Кроме того, кузов подвергся усилению, а между передними и задними сиденьями была установлена поперечная перекладина, за которую могут держаться пассажиры сзади.

Этот Virtus с открытым верхом стал пятым автомобилем, модифицированным Volkswagen Brazil для президентских визитов, после Fusca/Beetle (1959, 1993), Polo Sedan (2003) и Fox (2005). Президент страны осмотрел завод, проезжая на заднем сиденье этого автомобиля. Теперь машина будет храниться в музее исторических автомобилей, расположенном на территории завода.

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