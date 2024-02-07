https://news.day.az/autonews/1635201.html Audi ограничит выпуск электромобилей в Брюсселе
Audi ограничит выпуск электромобилей в Брюсселе
Германский производитель автомобилей класса люкс Audi ограничит объем производства электромобилей на заводе в Брюсселе минимум на две недели из-за нехватки запчастей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает германское издание Automobilwoche.
Это затронет модели Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback.
"Ситуация с поставками остается нестабильной, возможны изменения" и продление ограничений в производстве, заявил официальный представитель компании.
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