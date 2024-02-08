Renault анонсировала новый кроссовер Symbioz

Компания Renault анонсировала запуск своей новой модели - гибридного кроссовера Renault Symbioz. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу бренда. Автомобиль должен стать конкурентом машинам Nissan Qashqai и Kia Niro.



Что это за автомобиль

Кроссовер Symbioz в длину 4,41 метра, что всего на 15 мм короче популярного Qashqai и почти идентично длине Kia Niro. При этом пока нет данных о габаритах салона, однако в компании заявили, что вес гибрида составит "менее 1 500 кг".



Двигатель

Symbioz будет оснащен полностью гибридным мотором E-Tech мощностью 145 л.с., который уже используется в моделях Clio и Captur. Пока другие подробности компания не раскрывает.



Когда ждать машину

Автомобиль должен быть представлен весной 2024 года. О стоимости кроссовера Renault также пока умалчивает.