Toyota GR86 и Subaru BRZ уходят из Европы

Как сообщает ресурс Motor1, Toyota и Subaru приняли решение прекратить продажи своих доступных спорткаров Toyota GR86 и Subaru BRZ (это, по сути, одна модель, но с разными шильдиками и дизайном) в Европе. Машины не исчезнут из продажи одномоментно - их можно будет приобрести в течение еще как минимум нескольких месяцев, но потом - всё, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Закон, забивающий последний гвоздь в гроб "Toyobaru", называется "Общие правила безопасности 2". Любые модели, не отвечающие требованиям закона, не будут ставить на учет с июля текущего года, причем это касается не только легковых авто, но также грузовиков, автобусов и других транспортных средств. В законе содержится много новых требований к безопасности автомобилей, одно из них - наличие "черного ящика", который будет сохранять все параметры автомобиля в течение пяти секунд до аварии и 0,3 секунды после неё.

Доработка ранее выпущенных автомобилей так, чтобы они соответствовали условиям нового закона, в многих случаях нецелесообразна: иначе машина получится такой дорогой, что ее сложно будет продать. Именно по этой причине из Европы уходит бензиновый Porsche Macan.

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