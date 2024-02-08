Представлен Hyundai Casper EV за выгодную цену

Новейший Hyundai Casper EV, согласно сообщениям Automotive News Europe и Auto-Moto.com , поступит в продажу в Европе в этом году, передает Day.Az со ссылкой на insideevs.

Casper, крошечный четырехдверный городской малолитражный автомобиль, производится компанией Hyundai в Южной Корее с 2011 года с 1,0-литровым бензиновым двигателем, но для европейского рынка он получит электрическую трансмиссию. Об этом сообщил глава yundai France Лайонел Кио, который сказал, что электромобиль будет стоить около 20 000 евро. Напомним, Tesla уже несколько лет дразнит доступным электромобилем за 25 000 евро, который пока не имеет даты выхода.

Помимо миниатюрных размеров (его длина составляет всего 3595 мм), низкая стартовая цена Casper EV также связана с его литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP), который, предположительно, сможет обеспечивают запас хода до 300 км. Этого достаточно для крупных европейских городов.

Hyundai Casper EV будет примерно на 25 мм длиннее, чем его аналог с двигателем внутреннего сгорания, что поможет сэкономить внутреннее пространство. Что касается расположения порта зарядки, то он, скорее всего, будет в передней части автомобиля.

Casper EV прибудет в Европу в третьем квартале этого года.

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