Ford Mustang Mach-E превратили в машину экстренной скорой помощи

Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E превратили в машину скорой помощи. Линейка модификаций электромобиля Mustang Mach-E постепенно пополняется не только различными комплектациями для широкого круга покупателей, но и разрастается за счёт специальных исполнений для экстренных служб. Ford уже показал кроссовер для полиции, а сейчас настал черёд неотлжки. Сразу несколько десятков Mustang Mach-E поступили на работу в Лондонскую службу скорой помощи, которая пересадила на электрокары своих парамедиков. Группа экстренного реагирования получила в своё распоряжение 42 кроссовера Ford, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Батарея Mustang Mach-E позволяет парамедикам отработать 12-часовую смену без подзарядки аккумуляторов и проезжать порядка 500 километров за рабочий день. При этом никакой специальной подготовки кроссоверы не потребовали - не считая проблесковых маячков, системы радиосвязи и компьютера службы "скорой помощи", а также яркой ливреи, машины полностью стандартные. В багажнике оборудованы крепления для медицинского оборудования, а также установлен служебный компьютер.

Над последним работали специалисты службы цифровой интеграции Ford Pro, которые разработали блок SYNC Integration Module для штатной мультимедийной системы. Изучив отзывы сотрудников "скорой помощи", инженеры выявили основную проблему - большое количество дополнительного оборудования, которое необходимо крепить на ветровом стекле или к приборной панели.

В итоге Ford удалось разработать решение, которое позволило интегрировать компьютер скорой помощи с данными о вызовах и прочей служебной информации в меню мультимедиа. За счёт этого блока получилось улучшить обзорность, отказавшись от внешних приборов, и облегчить конвертацию скорой помощи в обычный кроссовер - отключить SYNC Integration Module можно на софтверном уровне, не вмешиваясь в системы электромобиля.

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